A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FIDENZA-ALLACCIAMENTO A15 VERSO BOLOGNA

Roma, 20 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fidenza e l’allacciamento A15 Parma-La Spezia, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Fidenza sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, mentre l’area di parcheggio “Fontanellato ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fidenza, percorrere la viabilità ordinaria: SP12, SS9bis e SS9 e immettersi in A15 alla stazione di Parma ovest, oppure proseguire sulla SS9 verso Bologna e rientrare in A1 a Parma, in direzione del capoluogo emiliano;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Bologna: Parma, oppure entrare in A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest e immettersi poi in A1, in direzione Bologna;

per la chiusura dell’entrata di Fidenza, verso Milano: Fiorenzuola.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.