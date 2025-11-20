A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FERENTINO-ANAGNI VERSO ROMA

Roma, 20 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei portali segnaletici, dalle 00:00 alle 6:00 di domenica 23 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferentino e Anagni, verso Roma, In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferentino, percorrere la viabilità ordinaria: SR214 verso Sora, SP34 in direzione Ferentino, SS6 Casilina verso Roma e rientrare in A1 alla stazione di Anagni.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “La Macchia est”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno dell’area di servizio, dalle 18:00 di sabato 22 e fino alla riapertura della stessa.