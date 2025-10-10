A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FABRO-ORVIETO VERSO ROMA

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e attività di ispezione cavalcavia “svincolo stazione Fabro”, “SP Fabro Scalo” e “Strada Comunale”, dalle 22:00 di lunedì 13 alle 6:00 di martedì 14 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per le brevi percorrenze: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire le indicazioni per Fabro Scalo-Ficulle, percorrere la Strada Provinciale Umbro Casentinese e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto;

-per le lunghe percorrenze: anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Perugia lungo il Raccordo Bettolle-Siena e raggiungere la E45 in direzione di Roma, per poi rientrare in A1 ad Orte.

Sarà contestualmente chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel suddetto tratto e si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, dalle 18:00 di lunedì 13 fino alla riapertura dell’area di servizio.