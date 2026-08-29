A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FABRO-ORVIETO VERSO ROMA

Roma, 29 agosto 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 1 alle 6:00 di mercoledì 2 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, dalle 18:00 di martedì 1 settembre, fino alla riapertura dell’area di servizio. In alternativa alla chiusura del tratto, si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire le indicazioni per Perugia, percorrere la viabilità ordinaria: SP106, verso Fabro Scalo, SS71 Umbro-Casentinese, verso Ficulle/Orvieto e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, percorrere la SP327 e il Raccordo Bettolle-Siena verso Perugia e raggiungere la E45 in direzione di Roma, per poi rientrare in A1 a Orte.