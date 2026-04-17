A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FABRO-ORVIETO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FABRO-ORVIETO VERSO ROMA
Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 20 alle 5:00 di martedì 21 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.
L’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, dalle 18:00 di lunedì 20 aprile, fino alla riapertura dell’area di servizio.
In alternativa alla chiusura del tratto, si consigliano i seguenti itinerari:
per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire le indicazioni per Fabro Scalo-Ficulle-SP Umbro Casentinese-Orvieto e rientrare in A1 alla stazione di Orvieto;
per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Perugia lungo il Raccordo Bettolle-Siena e raggiungere la E45 in direzione di Roma, per poi rientrare in A1 ad Orte.
Si informa che, per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 10 tonnellate, vige il divieto di transito sulla SP20, nel territorio del Comune di Bomarzo.