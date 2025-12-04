A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FABRO-CHIUSI CHIANCIANO TERME VERSO FIRENZE

Roma, 4 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza e di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 22:00 di stasera, giovedì 4, alle 6:00 di venerdì 5 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme, verso Firenze.

Di conseguenza, sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel suddetto tratto.

Si precisa che il parcheggio dedicato ai mezzi pesanti, all’interno dell’area di servizio, sarà chiuso a partire dalle 18:00 e fino alla riapertura della stessa area.

In alternativa si consiglia:

per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire le indicazioni per Ponticelli, Chiusi Scalo, Chianciano e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi Chianciano Terme;

per i soli mezzi pesanti, si consiglia di uscire anticipatamente a Orte, percorrere la E45 in direzione Perugia, il raccordo Siena-Bettolle e rientrare in A1 a Valdichiana.