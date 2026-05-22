A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FABRO-CHIUSI CHIANCIANO TERME VERSO FIRENZE

Roma, 22 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 25 alle 6:00 di martedì 26 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme, verso Firenze. Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle ore 18:00 di lunedì 25 e fino alla riapertura dell’area di servizio.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire indicazioni per Ponticelli/Chiusi scalo/Chianciano e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi Chianciano, verso Firenze;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Orte, al km 491+300, percorrere la E45 verso Perugia, il Raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 verso Firenze alla stazione di Valdichiana.