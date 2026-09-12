A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO FABRO-CHIUSI CHIANCIANO TERME VERSO FIRENZE

Roma, 12 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di martedì 15 alle 6:00 di mercoledì 16 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fabro e Chiusi Chianciano Terme, verso Firenze.

L’area di servizio “Fabro est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6:00; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di martedì 15, fino alla riapertura dell’area di servizio. In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fabro, seguire indicazioni per Ponticelli/Chiusi scalo/Chianciano e rientrare in A1 alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, verso Firenze;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Orte, al km 491+300, percorrere la E45 verso Perugia, il Raccordo Bettolle-Siena e rientrare in A1 verso Firenze alla stazione di Valdichiana.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.