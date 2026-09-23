A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO-VALDICHIANA VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO-VALDICHIANA VERSO FIRENZE
Roma, 23 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di sabato 26 alle 6:00 di domenica 27 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Valdichiana, verso Firenze.
L’area di servizio “Montepulciano est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-6.00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Orte, al km 491+300 della A1, percorrere la E45 verso Perugia e rientrare in A1 a Valdichiana;
per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano, percorrere la SS326 verso Torrita di Siena/Valdichiana e rientrare in A1 a Valdichiana.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.