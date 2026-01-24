A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO TERME-FABRO VERSO ROMA
Roma, 24 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività propedeutiche all’installazione del nuovo impianto di monitoraggio idraulico, dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro, verso Roma.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Fabro ovest” e l’area di parcheggio “Astrone ovest”, situate nel suddetto tratto.
Si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, all’interno dell’area di servizio “Fabro ovest”, dalle 18:00 di martedì 27 e fino alla riapertura della stessa.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, seguire le indicazioni per Chiusi Scalo, Ponticelli e Fabro Scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro.