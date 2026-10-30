A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO TERME-FABRO VERSO ROMA

Roma, 30 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 2 alle 5:00 di martedì 3 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro, verso Roma.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di lunedì 2, fino alla riapertura della stessa.

Con orario 17:00-5:00, sarà chiusa l’area di parcheggio “Astrone ovest”.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per il traffico locale e per i veicoli leggeri diretti verso Roma, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, seguire le indicazioni per Chiusi Scalo/Ponticelli/Fabro Scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro;

per le lunghe percorrenze e per i veicoli pesanti, uscire anticipatamente alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, percorrere il Raccordo Bettolle-Siena seguendo le indicazioni per Perugia e la Superstrada E45 in direzione Roma e rientrata in A1 alla stazione di Orte.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.