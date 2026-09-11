A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO TERME-FABRO VERSO ROMA

Roma, 11 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 22:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro, verso Roma.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di lunedì 14, fino alla riapertura dell’area di servizio.

L’area di parcheggio “Astrone ovest” sarà chiusa dalle 17:00 di lunedì 14 alle 5:00 di martedì 15 settembre.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze e per i veicoli leggeri, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, seguire le indicazioni per Chiusi Scalo, per Ponticelli e Fabro Scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro;

per le lunghe percorrenze e per i veicoli pesanti, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Perugia lungo il Raccordo Bettolle-Siena, percorrere la Superstrada E45 verso Roma e rientrare in A1 alla stazione di Orte, in direzione Roma.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.