A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO TERME-FABRO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO TERME-FABRO VERSO ROMA
Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano Terme e Fabro, verso Roma.
Di conseguenza, nel suddetto tratto, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Fabro ovest”.
L’area di parcheggio “Astrone ovest” sarà chiusa dalle 18:00 di lunedì 30 alle 5:00 di martedì 31 marzo; nello stesso orario sarà chiuso anche il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti all’interno dell’area di servizio “Fabro ovest”.
In alternativa alla chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano Terme, seguire le indicazioni per Chiusi Scalo, per Ponticelli e Fabro Scalo e rientrare in A1 alla stazione di Fabro.