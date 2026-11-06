A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CEPRANO-PONTECORVO VERSO NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CEPRANO-PONTECORVO VERSO NAPOLI
Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 9 alle 6:00 di martedì 10 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Ceprano e Pontecorvo, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ceprano, seguire le indicazione per la SS6 Casilina in direzione Pontecorvo e rientrare in A1 verso Napoli a Pontecorvo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.