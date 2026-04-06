A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMA
Roma, 6 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 9 alle 6:00 di venerdì 10 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ceprano, percorrere la SS6 Casilina verso Frosinone/Roma e rientrare in A1 alla stazione di Frosinone.