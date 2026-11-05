A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASSINO-PONTECORVO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASSINO-PONTECORVO VERSO ROMA
Roma, 5 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 6 alle 6:00 di sabato 7 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Cassino e Pontecorvo, verso Roma.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Casilina est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cassino, seguire le indicazioni per la SS6 Casilina in direzione Pontecorvo e rientrare in A1 verso Roma alla stazione di Pontecorvo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.