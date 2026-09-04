A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASORIA-RAMO C VERSO NAPOLI/A3 NAPOLI-POMPEI-SALERNO

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casoria e il Ramo C (Diramazione Capodichino-allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno), verso Napoli/A3 Napoli-Pompei-Salerno; di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “San Pietro”.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria allo svincolo di Casoria, seguire le indicazioni per la Tangenziale, immettersi sul Ramo H39 verso Napoli/A3.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.