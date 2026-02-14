A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASERTA SUD-NAPOLI NORD VERSO ROMA
Roma, 14 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 17 alle 6:00 di mercoledì 18 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra Caserta sud e Napoli nord, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Caserta sud, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A1 Caserta Centro, in direzione Roma.