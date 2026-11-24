A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASERTA NORD-SANTA MARIA CAPUA VETERE VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASERTA NORD-SANTA MARIA CAPUA VETERE VERSO ROMA
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 26 alle 6:00 di venerdì 27 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Caserta nord e Santa Maria Capua Vetere, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Caserta nord, seguire le indicazioni per la SS700 verso Santa Maria Capua Vetere e rientrare in A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere, in direzione Roma.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.