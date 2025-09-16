A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASALPUSTERLENGO-LODI VERSO MILANO

Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di giovedì 18 alle 5:00 di venerdì 19 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Lodi, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, verso Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, immettersi sulla viabilità ordinaria: SP107, SS9 Via Emilia, SP235 seguendo le indicazioni per A1 e rientrare sulla A1 alla stazione di Lodi; per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo verso Milano: Lodi;

per la chiusura dell’entrata di Casalpusterlengo verso Bologna: Basso Lodigiano.