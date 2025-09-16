A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CASALPUSTERLENGO-BASSO LODIGIANO VERSO BOLOGNA

Roma, 16 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di venerdì 19 alle 5:00 di sabato 20 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna.

Si precisa che la stazione di Casalpusterlengo sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Bologna e Milano. L’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Casalpusterlengo, percorrere la SP234 verso Casalpusterlengo e la SS9 Via Emilia in direzione Guardamiglio, per poi rientrare in A1 alla stazione di Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Casalpusterlengo, verso Bologna: Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Casalpusterlengo, verso Milano: Lodi.