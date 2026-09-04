A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPUA-SANTA MARIA CAPUA VETERE VERSO NAPOLI

Roma, 4 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 7 alle 6:00 di martedì 8 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, verso Napoli. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Capua, seguire le indicazioni per Napoli/Capua, percorrere la SS7 Nazionale Appia e rientrare in A1 alla stazione di Santa Maria Capua Vetere, verso Napoli.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.