A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPUA-SANTA MARIA CAPUA VETERE VERSO NAPOLI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPUA-SANTA MARIA CAPUA VETERE VERSO NAPOLI
Roma, 11 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 14 alle 6:00 di mercoledì 15 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Capua e Santa Maria Capua Vetere, verso Napoli.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capua, percorrere la SS7 Appia e rientrare in A1 a Santa Maria Capua Vetere, verso Napoli.