A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPUA-CAIANELLO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPUA-CAIANELLO VERSO ROMA
Roma, 26 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di giovedì 29 alle 6:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Capua e Caianello, verso Roma.
Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Teano est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capua, percorrere la SS6 Casilina verso Roma e rientrare in A1 a Caianello.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.