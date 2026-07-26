A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPUA-CAIANELLO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAPUA-CAIANELLO VERSO ROMA
Roma, 26 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica di un portale segnaletico, dalle 23:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Capua e Caianello, verso Roma.
Di conseguenza, non saranno raggiungibili l’area di servizio “Teano est” e l’area di parcheggio “Cales est”, situate nel suddetto tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Capua, percorrere la SS6 Casilina verso Roma e rientrare in A1 a Caianello.