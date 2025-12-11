A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CALENZANO SESTO FIORENTINO-BARBERINO VERSO BOLOGNA

Roma, 11 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia e delle gallerie, dalle 22:00 di domenica 14 alle 6:00 di lunedì 15 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.