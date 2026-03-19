A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CALENZANO SESTO FIORENTINO-BARBERINO VERSO BOLOGNA

Roma, 19 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di domenica 22 alle 6:00 di lunedì 23 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, percorrere la SP8, seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.