A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CALENZANO SESTO FIORENTINO-BARBERINO VERSO BOLOGNA
Roma, 21 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di sabato 24 alle 6:00 di domenica 25 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino, verso Bologna, per consentire attività propedeutiche all’ampliamento del tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.