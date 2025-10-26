A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CALENZANO SESTO FIORENTINO-BARBERINO DI MUGELLO VERSO BOLOGNA
Roma, 26 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, dalle 23:00 di mercoledì 29 alle 5:00 di giovedì 30 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna, per consentire lavori di ampliamento del tratto.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, percorrere la SP8 Barberinese seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 a Barberino.