A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CALENZANO SESTO FIORENTINO-BARBERINO DI MUGELLO VERSO BOLOGNA

Roma, 18 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di domenica 21 alle 6:00 di lunedì 22 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano Sesto Fiorentino e Barberino di Mugello, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino, percorrere la SP8 Barberinese seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 a Barberino.