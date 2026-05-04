A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CALENZANO-FIRENZE NORD VERSO FIRENZE/ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CALENZANO-FIRENZE NORD VERSO FIRENZE/ROMA
Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 7 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Firenze nord, verso Firenze/Roma.
L’area di servizio “Bisenzio ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 23:00-6:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A11 Firenze-Pisa nord, alla stazione di Prato est.