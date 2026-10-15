A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CALENZANO-BARBERINO DI MUGELLO VERSO BOLOGNA

Roma, 15 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione alle gallerie, dalle 22:00 di domenica 18 alle 6:00 di lunedì 19 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello, verso Bologna.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Calenzano, percorrere la SP8, seguendo la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Barberino di Mugello.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.