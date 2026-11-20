A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAIANELLO-SAN VITTORE VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO CAIANELLO-SAN VITTORE VERSO ROMA
Roma, 20 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 23 alle 6:00 di martedì 24 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Caianello e San Vittore, verso Roma.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Caianello, percorrere la SS6 Casilina verso Roma e rientrare in A1 alla stazione di San Vittore.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.