A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO VERSO MILANO

Roma, 31 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di lunedì 3 alle 5:00 di martedì 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna. L’area di servizio “Somaglia est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la SS9 Via Emilia verso Casalpusterlengo e la SP234 in direzione Ospedaletto Lodigiano e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo;

per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Bologna, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno entrare a Piacenza sud, mentre i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del divieto, in peso, sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, non potranno utilizzare la stazione di Piacenza sud e dovranno pertanto entrare in A1 a Casalpusterlengo.