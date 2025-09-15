A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BASSO LODIGIANO-CASALPUSTERLENGO VERSO MILANO

Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 21:00 di mercoledì 17 alle 5:00 di giovedì 18 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Basso Lodigiano sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni – Milano e Bologna. L’area di servizio Somaglia est, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa nella stessa notte, ma con orario 20:00-5:00.

In alternativa, si consiglia: -per la chiusura del tratto: dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Basso Lodigiano, percorrere la SS9 Via Emilia verso Casalpusterlengo e la SP234 in direzione Ospedaletto Lodigiano e rientrare in A1 alla stazione di Casalpusterlengo;

-per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Milano: Casalpusterlengo: -per la chiusura dell’entrata della stazione di Basso Lodigiano, verso Bologna: i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate potranno entrare a Piacenza sud.

I veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione del divieto, in peso, sul ponte fiume Po, nel collegamento tra Guardamiglio e Piacenza, non potranno utilizzare la stazione di Piacenza sud e dovranno pertanto rientrare in A1 a Casalpusterlengo.