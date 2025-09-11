A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARBERINO DI MUGELLO-CALENZANO VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARBERINO DI MUGELLO-CALENZANO VERSO FIRENZE
Roma, 11 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei giunti di dilatazione, dalle 22:00 di sabato 13 alle 6:00 di domenica 14 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino, percorrere la SP8, seguendo segnaletica gialla indicante “Roma” e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano.