A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARBERINO DI MUGELLO-CALENZANO SESTO FIORENTINO VERSO FIRENZE
Roma, 12 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione degli impianti nelle gallerie, dalle 22:00 di sabato 15 alle 6:00 di domenica 16 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino di Mugello, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica di colore giallo indicante “Roma” e rientrare in A1 a Calenzano.