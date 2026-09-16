A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARBERINO DI MUGELLO-CALENZANO SESTO FIORENTINO VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARBERINO DI MUGELLO-CALENZANO SESTO FIORENTINO VERSO FIRENZE
Roma, 16 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle gallerie, dalle 22:00 di sabato 19 alle 6:00 di domenica 20 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino di Mugello e Calenzano Sesto Fiorentino, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino di Mugello, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma”, e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano Sesto Fiorentino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.