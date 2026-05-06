A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARBERINO-CALENZANO VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO BARBERINO-CALENZANO VERSO FIRENZE
Roma, 6 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione gallerie, dalle 22:00 di sabato 9 alle 6:00 di domenica 10 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Barberino e Calenzano, verso Firenze.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Barberino, percorrere la SP8 seguendo la segnaletica gialla indicante “Roma”, e rientrare in A1 alla stazione di Calenzano.