A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO AREZZO-VALDARNO VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO AREZZO-VALDARNO VERSO FIRENZE
Roma, 15 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 18 alle 6:00 di giovedì 19 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, verso Firenze.
Si precisa che l’area di parcheggio “Civitella est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 18:00-6:00.
In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:
per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “percorso alternativo” e rientrare in A1 alla stazione di Valdarno, verso Firenze;
per le lunghe percorrenze, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Firenze Impruneta, al km 295+500, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 a Valdichiana.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.