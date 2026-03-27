A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO AREZZO-VALDARNO VERSO FIRENZE

Roma, 27 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, dalle 22:00 di lunedì 30 alle 6:00 di martedì 31 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Arezzo e Valdarno, verso Firenze.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Arezzo, percorrere la viabilità ordinaria seguendo la segnaletica gialla indicante “percorso alternativo Firenze” e rientrare in A1 alla stazione di Valdarno.