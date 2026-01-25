A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ANAGNI-VALMONTONE VERSO ROMA
Roma, 25 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 28 alle 5:00 di giovedì 29 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Anagni e Valmontone, verso Roma.
Di conseguenza, le stazioni di Anagni e di Colleferro saranno chiuse in entrata verso Roma.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Anagni, percorrere la viabilità ordinaria: SR155 e la SS6 Casilina verso Roma e rientrare in A1 alla stazione di Valmontone;
per la chiusura dell’entrata di Anagni e Colleferro, verso Roma: Valmontone.