A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ANAGNI-FERENTINO VERSO NAPOLI

Roma, 16 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 23:00 di mercoledì 19 alle 6:00 di giovedì 20 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Anagni e Ferentino, verso Napoli.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Anagni, percorrere la viabilità ordinaria: SS6 Casilina, SP34 verso Fiuggi, SR214 direzione A1 e rientrare in A1 alla stazione di Ferentino.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “La Macchia ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiusa l’area dedicata al parcheggio dei veicoli pesanti, dalle 18:0 di mercoledì 19 e fino alla riapertura della stessa.