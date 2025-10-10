A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ANAGNI-COLLEFERRO

Roma, 10 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 23:00 di domenica 12 alle 5:00 di lunedì 13 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Anagni e Colleferro, verso Roma. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Anagni, percorrere la SS6 Casilina verso Colleferro/Roma e rientrare in A1 alla stazione di Colleferro.