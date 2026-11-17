A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO-A14 BOLOGNA-TARANTO VERSO MILANO
Roma, 17 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio e l’allacciamento A14 Bologna-Taranto, verso Milano.
In alternativa, chi proviene da Firenze ed è diretto verso Milano, potrà uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, al km 0+800 del Raccordo di Casalecchio, proseguire sulla Tangenziale, verso San Lazzaro di Savena/A14 Bologna-Taranto, uscire allo svincolo 3 Ramo Verde, immettersi poi sul Ramo Verde ed entrare in A14 alla stazione di Bologna Borgo Panigale, in direzione Milano.
Contestualmente sarà chiuso il Ramo che dal Raccordo di Casalecchio immette sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano, per chi proviene dall’entrata di Bologna Casalecchio e da Ancona.
In alternativa si consiglia di entrare in A14 verso Milano alla stazione di Bologna Borgo Panigale.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.