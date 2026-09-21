A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D21 DIRAMAZIONE FIORENZUOLA-BASSO LODIGIANO VERSO MILANO

Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione del viadotto “Guardamiglio”, nelle due notti di martedì 22 e mercoledì 23 settembre, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento Diramazione Fiorenzuola e Basso Lodigiano, verso Milano.

Contestualmente sarà chiusa l’uscita di Fiorenzuola per chi proviene da Bologna e l’entrata di Piacenza sud, in entrambe le direzioni, mentre l’area di servizio “Arda est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 21:00-5:00.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo la deviazione obbligatoria sulla D21 Diramazione Fiorenzuola, uscire alla stazione di Cremona, percorrere la SP234 verso Piacenza ed entrare a Casalpusterlengo, verso Milano;

per la chiusura dell’uscita di Fiorenzuola: Fidenza;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Milano, i veicoli con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno entrare in A21, verso Brescia, alla stazione di Piacenza ovest e immettersi in A1, in direzione Milano; in ulteriore alternativa, potranno entrare in A1, verso Milano, a Basso Lodigiano;

i veicoli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno entrare in A21 a Piacenza ovest, verso Brescia e immettersi in A1, in direzione Milano.

In considerazione del divieto di transito, per tale categoria di veicoli, sul ponte “sul fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, non è possibile entrare in A1 verso Milano a Basso Lodigiano;

per la chiusura dell’entrata di Piacenza sud, verso Bologna: Fiorenzuola.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.