A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD-MAGLIANO SABINA VERSO FIRENZE

Roma, 6 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione della segnaletica verticale, attività di ispezione e manutenzione delle barriere antirumore, di sicurezza e delle gallerie “Nazzano” e “Pileggi” e per lavori di manutenzione delle essenze arboree, dalle 22:00 di martedì 9 alle 6:00 di mercoledì 10 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento D18 Diramazione Roma nord e Magliano Sabina, verso Firenze.

In alternativa, chi percorre la A1 da Napoli verso Firenze, dovrà immettersi sulla A24 Roma-Teramo verso Roma, proseguire sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) direzione Civitavecchia fino all’uscita 6 “Flaminia” e poi sulla SS3 Flaminia in direzione Civita Castellana ed entrare in A1 alla stazione di Magliano Sabina.

In ulteriore alternativa, percorrere la A24 Roma-Teramo verso Roma, proseguire sul G.R.A. fino all’uscita 3 “Cassia”, immettersi sulla SS2 Cassia in direzione Viterbo e sulla Superstrada Viterbo-Terni, per poi rientrare in A1 ad Orte.

In considerazione della suddetta chiusura, a chi è diretto verso la A1 direzione Firenze, si sconsiglia di percorrere la D18 Diramazione Roma nord, sia dal G.R.A. (Grande Raccordo Anulare), sia dagli svincoli di Settebagni e di Castelnuovo di Porto, sempre in direzione Firenze, in quanto, superata la barriera di Roma nord, il traffico verrà deviato in direzione Napoli. Tuttavia, chi dovesse entrare sulla D18 Diramazione Roma nord, potrà uscire a Settebagni o a Castelnuovo di Porto, rientrare dagli stessi svincoli in direzione Roma/G.R.A.

Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Flaminia est”, situata nel suddetto tratto. Si precisa che, sarà chiusa l’area di parcheggio dedicata ai veicoli pesanti, all’interno della suddetta area di servizio, dalle 18:00 di martedì 9 e fino alla riapertura della stessa.