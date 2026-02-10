A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD-ALLACCIAMENTO A24 VERSO NAPOLI

Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 6:00 di giovedì 12 febbraio, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la D18 Diramazione Roma nord e l’allacciamento A24 Roma-Teramo, verso Napoli.

Di conseguenza, la stazione di Guidonia Montecelio sarà chiusa in entrata verso Napoli e non sarà raggiungibile l’uscita per chi proviene da Firenze.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Mascherone ovest”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di mercoledì 11 e fino alla riapertura della stessa. Itinerari alternativi consigliati:

chi proviene da Firenze ed è diretto verso Napoli, verrà deviato obbligatoriamente sulla D18 Diramazione Roma nord, dove potrà seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo o per D19 Diramazione Roma sud, per poi immettersi in A1 verso Napoli;

chi da Guidonia Montecelio è diretto verso Napoli, potrà percorrere la viabilità ordinaria ed entrare in A24 Roma-Teramo alla stazione di Tivoli, in direzione A1, per poi immettersi in A1 e riprendere il proprio itinerario in direzione Napoli;

chi proviene dalla D18 Diramazione Roma nord, potrà percorrere il G.R.A., seguire le indicazioni per A24 Roma-Teramo o per D19 Diramazione Roma sud, per poi immettersi in A1 in direzione Napoli.