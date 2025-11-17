A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO/ALLACCIAMENTO D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO FIRENZE
Roma, 17 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A24 Roma-Teramo e l’allacciamento con la D18 Diramazione Roma nord, verso Firenze.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Mascherone est”, situata nel suddetto tratto; si precisa che dalle 18:00 di giovedì 20 alle 6:00 di venerdì 21 novembre, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti.
In alternativa alla chiusura del tratto, dopo la deviazione obbligatoria sulla A24 Roma-Teramo, proseguire verso Roma est, percorrere il G.R.A. e seguire le indicazioni per D18 Diramazione Roma nord, dove poter immettersi in direzione Firenze.
Chi proviene da Guidonia Montecelio, potrà percorrere la viabilità ordinaria verso Tivoli, entrare quindi in A24 alla stazione di Tivoli, proseguire verso Roma est, immettersi sul G.R.A. e seguire le indicazioni per D18 Diramazione Roma nord, dove per immettersi in direzione Firenze.