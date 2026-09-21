A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO – ALLACCIAMENTO D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO PER UNA NOTTE IL TRATTO ALLACCIAMENTO A24 ROMA-TERAMO – ALLACCIAMENTO D18 DIRAMAZIONE ROMA NORD VERSO FIRENZE
Roma, 21 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di giovedì 24 alle 6:00 di venerdì 25 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A24 Roma-Teramo e l’allacciamento con la D18 Diramazione Roma nord, verso Firenze.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Mascherone est”, situata nel suddetto tratto; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di giovedì 24, fino alla riapertura dell’area di servizio.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A24 Roma-Teramo, proseguire verso Roma est, immettersi sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare) e poi sulla D18 Diramazione Roma nord, in direzione A1/Firenze.
Chi proviene da Guidonia Montecelio, potrà percorrere la viabilità ordinaria verso Tivoli, entrare quindi in A24 alla stazione di Tivoli, proseguire verso Roma est, immettersi sul G.R.A. e poi sulla D18 Diramazione Roma nord, in direzione A1/Firenze.
Chi, infine, è in transito sulla A24 Roma-Teramo, da Teramo verso Firenze, potrà proseguire sulla A24 fino a immettersi sul G.R.A. ed entrare sulla D18 Diramazione Roma nord, in direzione A1/Firenze.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.